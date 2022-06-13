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Dikkat elektrik kesintisi!

KIB-TEK, yarın Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 14:12
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Dikkat elektrik kesintisi!
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KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

14 Haziran 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Zümrütköy bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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