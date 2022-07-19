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Dikkat, elektrik kesintisi!

Girne'de bugün Elektrokur ve civarına 3 saat elektrik verilemeyecek.

19 Temmuz 2022 Salı 09:47
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Dikkat, elektrik kesintisi!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Elektrokur ve civarına elektrik verilemeyecek.

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