Dikkat, elektrik kesintisi!

Girne'de bugün Elektrokur ve civarına 3 saat elektrik verilemeyecek.
19 Temmuz 2022 Salı 09:47
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KıbrısTürkElektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Elektrokur ve civarına elektrik verilemeyecek.
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