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Dikkat, elektrik kesintisi!

Karaağaç köyü ve Esentepe bölgelerinde bugün yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:20
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Dikkat, elektrik kesintisi!


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

İskele'de de kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele merkez bölgesinde de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  08.00-14.00 saatleri arasında kesinti olacağını duyurdu.

Son Güncelleme: 31.08.2022 09:25
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