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Dikkat... Elektrik kesintisi...

KIB-TEK yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

27 Ekim 2022 Perşembe 11:35
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Dikkat... Elektrik kesintisi...



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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