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Dikkat, elektrik kesintisi!

KIB-TEK Mağusa ve Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:27
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Dikkat, elektrik kesintisi!



KIB-TEK'in açıklaması şöyle:

,01 Kasım 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeni ile 09:00-14:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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