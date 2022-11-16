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Dikkat, elektrik kesintisi!

Girne’de bazı bölgelere yarın 09:00 ile 14:00 arasında elektrik verilemeyecek.

16 Kasım 2022 Çarşamba 14:54
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Dikkat, elektrik kesintisi!



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik verilemeyecek bölgeler:”Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel,Beşparmak Köy Yolu, Beşparmak Köyü, Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi,Tarsan Çiftliği ve Civarı, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe,Levent Taşocakları, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları” .

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