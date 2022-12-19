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Dikkat elektrik kesintisi!

KIB-TEK, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:06
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Dikkat elektrik kesintisi!



KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

19 Aralık 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:50 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köylerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Anahtar Kelimeler:
ElektrikKESİNTİKIBTEKGündemKıbrıs
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