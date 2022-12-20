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Dikkat, elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

20 Aralık 2022 Salı 11:16
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Dikkat, elektrik kesintisi!



Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak yerler şu şekilde açıklandı:

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi.”

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Kıbrıs Türk Elektrik KurumuElektrikKESİNTİGirneDuyuruKKTC
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