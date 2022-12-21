Dikkat, elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Mesarya’da bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

GİRNE’DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kesintiklerin yapılacağı bölgeler şöyle:

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi.”

MESARYA’DA 1 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK, bugün Mesarya’daki bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile 10.30 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine elektrik verilemeyecek.