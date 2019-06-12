Dikkat elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Gazimağusa ve Girne’de bazı bölgelerde bugün elektrik enerjisi kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Buna göre, ağaç budama çalışması nedeniyle, sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Karaağaç köyünün elektrik enerjisi kesik olacak.
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi. (BRT/KIBTEK)
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