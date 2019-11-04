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Dikkat! Elektrik kesintisi

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:23
Dikkat! Elektrik kesintisi

Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge ve Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölgede yaklaşık birer saatlik sürelerle sınırlı ve dönüşümlü olarak elektrik kesintisi yapılacak.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje çalışması nedeniyle bugün saat 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü ve bölgedeki su motorlarının da elektrik enerjisi kesik olacak.

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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