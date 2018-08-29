Dikkat! Elektrik kesintisi...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle cuma gün elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti, Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Ada Hotel ve Civarı, Girne Çevre Yolu batı bölümlerini etkileyecek.