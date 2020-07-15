Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.