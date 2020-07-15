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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:43
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle,  yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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