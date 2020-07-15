Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacak.