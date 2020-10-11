Dikkat Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek, Girne bölgesinde Edremit- Cemile Bayır sokak, Üniversite Yolu Sokak, Neyzen Restoran civarı ile GAÜ Koleji üst kısmına yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti 09.00-14.00 arasında uygulanacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik askeri bölge”