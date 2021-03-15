Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar'a elektrik verilemeyecek.