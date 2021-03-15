Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar'a elektrik verilemeyecek.
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı köylere 3 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
15 Mart 2021 Pazartesi 12:43
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