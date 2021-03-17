Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.





