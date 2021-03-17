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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

17 Mart 2021 Çarşamba 09:06
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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