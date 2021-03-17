Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
17 Mart 2021 Çarşamba 09:06
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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine elektrik verilemeyeceği bildirildi.