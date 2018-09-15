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Dikkat! Elektrik kesintisi...

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:30
Dikkat! Elektrik kesintisi...

Haspolat Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir çok yerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 14:00 ile 20:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma, Haspolat ve Haspolat Sanayi Bölgesi.”

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Son Güncelleme: 15.09.2018 14:35
Anahtar Kelimeler:
HaberKIB-TEKHaspolatElektrik Kesintisi.
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