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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere yarın 7 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

01 Eylül 2021 Çarşamba 16:20
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak. 

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