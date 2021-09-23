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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek, Girne’de Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın Doğusu’na bugün elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

23 Eylül 2021 Perşembe 09:11
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

Ayrıca Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle bugün 9.00-17.00 saatleri arasında Tatlısu eski gölet bölgesi, seralar bölgesi, yalı mahallesinde; 8.00-15.00 saatleri arasında da Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nda elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği kaydedildi.

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