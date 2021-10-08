Dikkat Elektrik Kesintisi!

İskele bölgesinde Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi'ne bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle olacak.

GAZİMAĞUSA’DA BUGÜN 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.30-15.30 saatleri arasındaki kesintiden 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil) etkilenecek.

GÖRNEÇ’TE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Görneç köyüne beş saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında yapılacak.