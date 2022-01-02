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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

02 Ocak 2022 Pazar 17:43
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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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03 Ocak 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Mallıdağ Kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyecektir

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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