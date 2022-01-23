Dikkat! Elektrik Kesintisi

KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, 23 Ocak 2022 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde kırık direk nedeniyle saat 14:30'dan itibaren meydana gelen arızadan dolayı ;Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasındaki bölgeye elektrik verilemiyor. Arızanın tamiri ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.