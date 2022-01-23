KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, 23 Ocak 2022 Pazar günü orta gerilim elektrik şebekesinde kırık direk nedeniyle saat 14:30'dan itibaren meydana gelen arızadan dolayı ;Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arasındaki bölgeye elektrik verilemiyor. Arızanın tamiri ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.
Dikkat! Elektrik Kesintisi
23 Ocak 2022 Pazar 15:20
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