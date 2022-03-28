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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arasında ve Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyünde, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün yaklaşık 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:13
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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

YEŞİLTEPE KÖYÜNÜN GÜNEYİ İLE ILGAZ KÖYÜNDE DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyüne elektrik verilemeyeceğini de duyurdu.

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