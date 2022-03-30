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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek yarın bakım onarım çalışması nedeniyle Lefke bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:09
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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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"Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" diyen Kıb-Tek'in duyurusu şu şekilde:

31 Mart 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 30.03.2022 16:31
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