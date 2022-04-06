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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 09:16
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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

6 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Kalecik Bölgesi’nde Sarcon Sitesi ve Medview Homes Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

06 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Karaağaç Köyü ve Karaağaç Su Pompası’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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