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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

07 Nisan 2022 Perşembe 13:36
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Dikkat Elektrik Kesintisi!
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Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

08 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Seralar Bölgesi ve Eski Tavuk Çiftliği Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 07.04.2022 13:52
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