Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak.