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Dikkat! elektrik kesintisi

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:44
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Dikkat! elektrik kesintisi
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 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, (19 Aralık 2021 Pazar),  08:30-12:30 saatleri arasında; Gönyeli Atatürk Caddesi ve Fatma Nine sokak bölgesine elektrik verilemeyceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği tarfından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme: 18.12.2021 23:28
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