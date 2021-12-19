Dikkat! elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, 08:30-12:30 saatleri arasında; Gönyeli Atatürk Caddesi ve Fatma Nine sokak bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği tarfından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.