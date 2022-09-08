Dikkat! Elektrik kesintisi olacak

Planlı elektrik kesintisi (Lefkoşa ilçesi)

9 Eylül 2022 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10:00-13:00 saatleri arasında; Akıncılar köyüne elektrik verilemeyecektir.Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.