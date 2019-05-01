Dikkat elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK, 2 Mayıs Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-12:00 saatleri arasında; İskele ve Longbeach Bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağını açıkladı.
Açıklamada, vatandaşlar gerekli tedbirleri almaları için uyarıldı.
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