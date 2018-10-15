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Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Türkeli, Alayköy bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi…

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:14
Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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