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Dikkat elektrik kesintisi var!

08 Ekim 2019 Salı 10:11
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne’de bazı bölgelerde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Açıklamaya göre Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesinin elektriği, sabah 09.00 ile yaklaşık 09.30 saatleri arasında kesik olacak.

Öte yandan yine aynı çalışma kapsamında 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında GAÜ Erkek Yurdu ve Edremit köy yolu girişinin batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.

Lefke’de bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün zaman zaman elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ecevit Caddesi Radar Bölgesi, Yedidalga da AspavaRestaurant ve Swan of Soli Restorant civarı ve aralarında kalan bölgelere 10.00-12.00 saatleri arasında; Tarıman Halı Saha ve Soli Harabeleri bölgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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