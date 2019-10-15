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Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile 15:30 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.

15 Ekim 2019 Salı 08:30
Dikkat elektrik kesintisi var!

Öte yandan, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, bugün saat 09:00’dan yaklaşık saat 15:30’ye kadar Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy’ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi elektrik verilemeyecek.

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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