Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Dikkat elektrik kesintisi var!

22 Ekim 2019 Salı 08:39
Dikkat elektrik kesintisi var!

İskele, Görneç ve Serdarlı’da elektrik kesintisi uygulanacak….

İskele Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi bugün kesik olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasındean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında; Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği ifade edildi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuir Kıbrıs Tarafından Düzenlenen Psikologlara Yönelik Lgbti+ Farkındalık Eğitimleri Tamamlandı
Kuir Kıbrıs Tarafından Düzenlenen Psikologlara Yönelik Lgbti+ Farkındalık Eğitimleri Tamamlandı
Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler Ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ Etkinliği Düzenliyor
Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler Ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ Etkinliği Düzenliyor
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’’nde 3 Basses konseri yarın gece
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’’nde 3 Basses konseri yarın gece

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim