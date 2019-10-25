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Dikkat elektrik kesintisi var!

25 Ekim 2019 Cuma 08:33
Dikkat elektrik kesintisi var!

Bafra ve Yenierenköy Trafo Merkezleri’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.30-15.00 saatleri arasında bölgede elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hoteli, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi, Marina ve Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi”

(BRT/KIBTEK)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberKKTC
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