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Dikkat elektrik kesintisi var!

05 Kasım 2019 Salı 10:13
Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne’nin bazı bölgeleri ile St.Hilarion, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ve Ağırdağ bölgesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 ile 15:00 saatleri arasında uygulanacak kesintiyle Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy’ün doğusu, Ozanköy’ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ile Girne Üniversitesi ve civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Öte yandan Snt Hilarion, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ve Ağırdağ bölgesinde de bugün elektrikler kesik olacak.

Ağaç budama nedeniyle yapılacak kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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