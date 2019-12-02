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Dikkat elektrik kesintisi var!

Çamlıbel Trafo Merkezi’nde yarın bakım-onarım çalışması yapılacak

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:12
Dikkat elektrik kesintisi var!

Çamlıbel Trafo Merkezi’nde yarın bakım-onarım çalışması yapılacak ve bir çok yerde elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, sabah 09:30 ile öğleden sonra 15:30 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar, Sadrazamköy, Geçitköy Barajı ve Arıtma istasyonu.”

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberKKTC
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