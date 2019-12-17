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Dikkat elektrik kesintisi var!

Güzelyurt ve Zeytinlik’te bugün elektrik kesintisi olacak.

17 Aralık 2019 Salı 09:27
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıb-Tek, Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı’nın bir kısmına bugün 3 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle 09:00- 12:00 saatleri arasında; Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak ve Manisa Bulvarı’nın bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Zeytinlik’te de, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Zeytinlik Köyü, Zeytinlik Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Zeytinlik Köyü’nün Güneyi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

(BRT/KIBTEK)

Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberKKTC
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