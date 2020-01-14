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Dikkat elektrik kesintisi var!

14 Ocak 2020 Salı 11:52
Dikkat elektrik kesintisi var!

Bugün saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.

Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.Lefke ve Güzelyurt bölgesinde de bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
(BRT/KIBTEK)

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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