Dikkat elektrik kesintisi var!

Şahinler Köyü’nde, Cennet Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, alçak gerilim şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak.

Güzelyurt bölgesinde alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Turizm İnformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.