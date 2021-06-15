Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...

Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

15 Haziran 2021 Salı 08:40
179 Okunma
Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Doğanköy’ün güney kısmı, Beyaz Ev, Boğaz Piknik Alanı ve çevresi, Eminağa Garden ve çevresi ile Girne-Lefkoşa ana yolu ve civarında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine de bugün elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler ve civarında kalan bölgeye de elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 12:00- 14:00 saatleri arasında olacak.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Üstel Bu Akşam Ankara’ya Gidiyor
Sağlık Bakanı Üstel Bu Akşam Ankara’ya Gidiyor
GİAD: Ne zaman açıklanacaktır?
GİAD: Ne zaman açıklanacaktır?
Aysergi’de SMA hastası Minik Karel için dayanışma
Aysergi’de SMA hastası Minik Karel için dayanışma
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim