Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın sabah yaklaşık beş buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 9.00 - 14.30 saatleri arasında Lapta Batı sahili oteller bölgesi, Lapta Aytoro Mahallesi ve Lapta’nın batı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.
Dikkat elektrik kesintisi var!
Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek
01 Ekim 2018 Pazartesi 13:59
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın sabah yaklaşık beş buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.