Dikkat elektrik kesintisi var!

Küçük Erenköy’ün batısında ve Bahçeli de bugün elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Küçük Erenköy’ün batısına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik 09.30-11.30 saatleri arasında kesilecek.Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Bahçeli köyü ve civarına da bugün elektrik verilemeyecek.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik, Bahçeli Köyü, sahili ve su pompaları bölgelerinde 9.30 -11.30 saatleri arasında kesik olacak.