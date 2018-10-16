Dikkat elektrik kesintisi var!

Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Lefkoşa’nın farklı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 1’er saatlik süre ile sınırlı olacak. Elektrik enerjisi kesik bölgeler ise şunlardır:

“K.T Müteahhitler Birliği Binasi, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı ve Kızılbaş’ın bir kısmı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı, Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan bölge , Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve Civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ie Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs”

Aynı çalışma kapsamında iki kez olmak üzere 5’er dakikalik sürelerle Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve Golden Tulip Otel’in elektriği de kesilecek.