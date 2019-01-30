Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy bölgesinde 3 saatlik kesinti yapılacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

İSKELE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıb-Tek, İskele’de bazı bölgelerde yarınuygulanacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında, İskele bölgesinde Kont villaları, Northenland villaları, İstanbul Plajı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.