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Dikkat elektrik kesintisi var!

Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları’na Ait Kum-Çakıl İşletme Tesisleri ve Civarındaki Tesis ve Su Motorlarına Yarın 5 Saat Elektrik Verilemeyecek

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları’na ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKıbrıs Türk Elektrik KurumuHaberGündemKıbrıs
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