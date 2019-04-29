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Dikkat elektrik kesintisi var!

ODTÜ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım -onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:44
Dikkat elektrik kesintisi var!
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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ve 09.00-12.00 saatleri arasında da  Kumköy su motorları ile Kalkanlı su motorları bölgelerinin elektrik

Meriç Trafo Merkezi’ndeki proje çalışması nedeniyle ise, bugün Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi ugulanacak.

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havalimanı, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar, Erdemli, Erdemli ağıllar, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Gazimağusa bölgesinde ise aynı saatler arasında;  Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Kurudere ve Turunçlu köyleri ile bölgedeki su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

(BRT/EK)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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