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Dikkat elektrik kesintisi var!

Karpaz bölgesinde bugün elektrik kesintisi var

12 Mayıs 2019 Pazar 10:08
Dikkat elektrik kesintisi var!
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Bafra ve Sipahi Trafo Merkezlerinde yapılacak bakım- onarım çalışması nedeniyle bugün Karpaz bölgesinde otellerin bulunduğu Bafra bölgesi de dahil geniş bir bölgeye elektrik verilemiyor.

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Saat 09.00’da başlayan kesintiden Limak, Artemis, Nuhun Gemisi ve Concorde Hotelleri, Mehmetçik Plajı, Pis Su Arıtma, Tuzlu Su Arıtma, Thalasa Sitesi, Bafra, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Marina, Dipkarpaz Köyü, Dipkarpaz Köyü Ağıllar Bölgesi, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Zaferburnu bölgesi etkileniyor.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisinin 15.00 sıralarında verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiElektrikKIB-TEKHaberGündemKıbrıs
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