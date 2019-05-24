Dikkat elektrik kesintisi var!

Lefkoşa, Güzelyurt, Yeşilırmak ve Bafra’da bugün elektrik kesintisi uygulanacak.

Lefkoşa’da bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; Turkcell Merkez Binası’ndan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na kadar olan bölgenin (Salih Mecit Sokak) elektrik enerjisi 2 saat kesik olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti, sabah 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak.

Güzelyurt’ta, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Portakal Çiçeği Sitesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Yeşilırmak’ta da bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 -14.00 saatleri arasında Yeşilırmak ve Yeşilırmak Sınır Kapısı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 -13.00 saatleri arasında; Bafra Köyü’nün elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.

(BRT/KIBTEK)